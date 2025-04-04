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«Фенербахче» сообщил, что против Моуринью не будет возбуждено уголовное дело из-за расизма

«Фенербахче» сообщил, что против Моуринью не будет возбуждено уголовное дело из-за расизма
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«Фенербахче» в соцсети Х (ранее Twitter) проинформировал, что Генеральная прокуратура Стамбула не нашла оснований для возбуждения уголовного дела в отношении главного тренера команды Жозе Моуринью.

Напомним, после встречи 25-го тура чемпионата Турции между «Фенербахче» и «Галатасараем» (0:0) португальский специалист заявил, что запасные футболисты и тренеры соперника «прыгали, как обезьяны». Жёлто-красные расценили подобное высказывание Моуринью как расизм и заявили, что обратятся в суд, а также в ФИФА и УЕФА.

Турция — Суперлига . 25-й тур
24 февраля 2025, понедельник. 20:00 МСК
Галатасарай
Стамбул
Окончен
0 : 0
Фенербахче
Стамбул

«После того, как «Галатасарай» возбудил уголовное дело в отношении нашего тренера Жозе Моуринью, основанного на расизме, Генеральная прокуратура Стамбула постановила, что никаких правонарушений не было, и нет места для судебного преследования. Таким образом, было вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела», — сказано в заявлении «Фенербахче».

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