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Гончаренко объяснил, почему не включил Кокшарова в стартовый состав на матч с «Оренбургом»

Гончаренко объяснил, почему не включил Кокшарова в стартовый состав на матч с «Оренбургом»
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко объяснил отсутствие нападающего Александра Кокшарова и защитника Хуана Кастильо в стартовом составе на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом».

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1-й тайм
0 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Касимов – 24'    

«У него есть одна болячка, которая мешает ему, к сожалению. Мешает достаточно длительное время. Мы должны как‑то это решить, чтобы он был готов постоянно. Если он в заявке, то, конечно, может выйти.

Отсутствие Кастильо? У нас очень много людей на эту позицию: Агапов и Крашевский. Разные могут быть схемы под разного соперника. Выбрали сегодня такой состав», — сказал Ганчаренко в эфире «Матч ТВ».

Встреча между «Пари НН» и «Оренбургом» состоится сегодня, 4 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступит Рафаэль Шафеев (Волгоград). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

После 22 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает последнее, 16-е место, заработав 11 очков.

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