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Чемпион мира Матс Хуммельс объявил о завершении карьеры по окончании сезона

Чемпион мира Матс Хуммельс объявил о завершении карьеры по окончании сезона
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36-летний центральный защитник «Ромы» Матс Хуммельс в своих соцсетях объявил о завершении карьеры по окончании нынешнего сезона.

«Конец. Какое путешествие! Спасибо», — написал немецкий футболист.

В течение карьеры Хуммельс выступал за такие клубы, как дортмундская «Боруссия», «Бавария» и «Рома». Больше всего матчей 36-летний защитник провёл в составе «Боруссии» — 508. В этих играх он забил 38 голов и сделал 23 результативные передачи.

За свою карьеру Хуммельс пять раз выигрывал чемпионат Германии: два раза со «шмелями» и три раза — с «Баварией». Также футболист трижды завоёвывал Кубок Германии и пять раз Суперкубок страны. В 2014 году Хуммельс выиграл чемпионат мира в составе сборной Германии.

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