«Боруссия» Д отреагировала на новость о завершении карьеры Матсом Хуммельсом

Пресс-служба дортмундской «Боруссии» отреагировала на новость о завершении карьеры 36-летнего центрального защитника «Ромы» Матс Хуммельса, ранее выступавшего в составе «шмелей», по окончании нынешнего сезона.

«Один из величайших игроков в истории «Боруссии», Бундеслиги и мирового футбола. Спасибо тебе за всё, Матс — ты так многого добился! Поздравляем с фантастической карьерой! Чёрно-жёлтый — навсегда», — говорится в заявлении немецкого клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

В течение карьеры Хуммельс выступал за такие клубы, как дортмундская «Боруссия», «Бавария» и «Рома». Больше всего матчей 36-летний защитник провёл в составе «Боруссии» — 508. В этих играх он забил 38 голов и сделал 23 результативные передачи.

За свою карьеру Хуммельс шесть раз выигрывал чемпионат Германии: два раза — со «шмелями» и четыре раза — с «Баварией». Также футболист четырежды завоёвывал Кубок Германии и шесть раз — Суперкубок страны.