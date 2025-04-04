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Отец Кузяева высказался о возможном переезде сына в Саудовскую Аравию

Отец полузащитника французского «Гавра» Далера Кузяева Адьям высказался об отсутствии игровой практики у своего сына.

– Травма до сих пор не даёт Далеру полноценно выступать.

– Далер сказал, что хочет попробовать себя в арабских лигах. Летом вероятен его отъезд в Саудовскую Аравию или Катар?

– Ещё рано туда.

– «Гавр» не делал ему предложения о новом контракте?

– Мы ни с кем ничего не обсуждали, — приводит слова Адьяма Кузяева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Кузяев сыграл за «Гавр» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего футболиста составляет € 5 млн.

В воскресенье, 6 апреля, «Гавр» сыграет с «Монпелье» в рамках 28-го тура Лиги 1 сезона-2024/2025.