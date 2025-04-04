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Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 28-го тура Лиги 1 сезона-2024/2025

Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 28-го тура Лиги 1 сезона-2024/2025
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Сегодня, 4 апреля, встречей «Ницца» — «Нант» стартует 28-й тур французской Лиги 1 сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием тура.

Расписание матчей 28-го тура Лиги 1 (время — московское)

4 апреля, пятница:

21:45. «Ницца» — «Нант».

5 апреля, суббота:

18:00. «ПСЖ» — «Анже»;
20:00. «Брест» — «Монако»;
22:05. «Лион» — «Лилль».

6 апреля, воскресенье:

16:00. «Ланс» — «Сент-Эттьен»;
18:15. «Монпелье» — «Гавр»;
18:15. «Реймс» — «Страсбург»;
18:15. «Ренн» — «Осер»;
21:45. «Марсель» — «Тулуза».

Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «ПСЖ». Команда набрала 71 очко за 27 матчей. Второе место занимает «Монако», заработавший 50 очков. На третьей строчке располагается «Марсель», у которого 49 очков.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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