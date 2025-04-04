Александр Кутицкий прокомментировал продление контракта с «Динамо»

Хавбек московского «Динамо» Александр Кутицкий высказался о продлении трудового контракта с бело-голубыми до 2029 года.

«Очень счастлив, что продлил контракт с родным клубом. По сути, это мой второй дом, вторая семья — на клубной базе знаю абсолютно всех. Поэтому для меня было важно продлить контракт со своей командой. Для меня «Динамо» — это всё!

Цели? Дальше прибавлять, приносить пользу команде и выполнять то, что от меня требуют тренеры. Конечно же, хочется выиграть Кубок России и чемпионство с родным клубом. Буду стараться всеми силами помогать команде», — приводит слова Кутицкого пресс-служба «Динамо».

В нынешнем сезоне Кутицкий сыграл за «Динамо» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 1,5 млн.