Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 31-го тура Серии А сезона-2024/2025

Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 31-го тура Серии А сезона-2024/2025
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 4 апреля, матчем «Дженоа» — «Удинезе» стартует 31-й тур итальянской Серии А сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию расписание тура.

Расписание матчей 31-го тура Серии А (время московское):

4 апреля, пятница:

  • 21:45. «Дженоа» — «Удинезе».

5 апреля, суббота:

  • 16:00. «Монца» — «Комо»;
  • 19:00. «Парма» — «Интер»;
  • 21:45. «Милан» — «Фиорентина».

6 апреля, воскресенье:

  • 13:30. «Лечче» — «Венеция»;
  • 16:00. «Торино» — «Верона»;
  • 16:00. «Эмполи» — «Кальяри»;
  • 19:00. «Аталанта» — «Лацио»;
  • 21:45. «Рома» — «Ювентус».

7 апреля, понедельник:

  • 21:45. «Болонья» — «Наполи».

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер». Команда набрала 67 очков после 30 матчей. На втором месте находится «Наполи», заработав 64 очка. На третьей строчке располагается «Аталанта», у которой 58 очков.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
Материалы по теме
GdS: «Барселоне» интересен Мойзе Кин, сумма отступных за форварда — € 52 млн

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android