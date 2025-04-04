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Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 31-го тура Серии А сезона-2024/2025

Сегодня, 4 апреля, матчем «Дженоа» — «Удинезе» стартует 31-й тур итальянской Серии А сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию расписание тура.

Расписание матчей 31-го тура Серии А (время московское):

4 апреля, пятница:

21:45. «Дженоа» — «Удинезе».

5 апреля, суббота:

16:00. «Монца» — «Комо»;

19:00. «Парма» — «Интер»;

21:45. «Милан» — «Фиорентина».

6 апреля, воскресенье:

13:30. «Лечче» — «Венеция»;

16:00. «Торино» — «Верона»;

16:00. «Эмполи» — «Кальяри»;

19:00. «Аталанта» — «Лацио»;

21:45. «Рома» — «Ювентус».

7 апреля, понедельник:

21:45. «Болонья» — «Наполи».

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер». Команда набрала 67 очков после 30 матчей. На втором месте находится «Наполи», заработав 64 очка. На третьей строчке располагается «Аталанта», у которой 58 очков.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: