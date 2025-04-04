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«Пари НН» — «Оренбург»: Касимов открыл счёт на 24-й минуте

«Пари НН» — «Оренбург»: Касимов открыл счёт на 24-й минуте
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В эти минуты проходит матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и «Оренбург». Игра идёт на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступает Рафаэль Шафеев (Волгоград). Матч начался в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре — 1:0 в пользу гостей.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
2-й тайм
1 : 2
Оренбург
Оренбург
0:1 Касимов – 24'     0:2 Мансилья – 45+1'     1:2 Весино – 45+7'    

На 24-й минуте защитник «Оренбурга» Артём Касимов открыл счёт.

После 22 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает последнее, 16-е место, заработав 11 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 49 очков.

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Турнирная таблица РПЛ
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