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Тони Кроос тремя словами отреагировал на решение Де Брёйне покинуть «Манчестер Сити»

Тони Кроос тремя словами отреагировал на решение Де Брёйне покинуть «Манчестер Сити»
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Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос отреагировал на объявление 33-летним хавбеком Кевином Де Брёйне об уходе из «Манчестер Сити» по окончании нынешнего сезона.

«Особый игрок. Поздравляю!» — написал Кроос в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

Де Брёйне перешёл в «Манчестер Сити» из «Вольфсбурга» летом 2015 года. Бельгийский футболист провёл за команду 413 матчей, забил 106 голов и отдал 174 результативные передачи. В составе «горожан» полузащитник выиграл 16 трофеев.

В нынешнем сезоне Де Брёйне принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 27 млн.

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