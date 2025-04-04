Relevo: Алонсо хочет привести в «Реал» своих игроков, но у клуба иное видение трансферов

Будущее главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти в клубе будет зависеть от выигранных командой трофеев в этом сезоне. При этом «сливочные» уже контактировали с Хаби Алонсо, возглавляющим «Байер», который готов сменить Анчелотти. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, в случае назначения Алонсо на пост главного тренера «Реала» он хотел бы привести в клуб знакомых ему футболистов, в первую очередь — из «Байера». Однако «Королевский клуб» обозначил, что готов подписывать игроков, которые не только могут принести пользу на поле, но и должны быть «выгодны экономически».

Подчёркивается, что в случае, если Анчелотти продолжит работу в «Реале» до конца контракта в 2026 году, Алонсо не испытает проблем с тем, чтобы остаться во главе «Байера».

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: