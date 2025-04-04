Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Relevo: Алонсо хочет привести в «Реал» своих игроков, но у клуба иное видение трансферов

Relevo: Алонсо хочет привести в «Реал» своих игроков, но у клуба иное видение трансферов
Аудио-версия:
Комментарии

Будущее главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти в клубе будет зависеть от выигранных командой трофеев в этом сезоне. При этом «сливочные» уже контактировали с Хаби Алонсо, возглавляющим «Байер», который готов сменить Анчелотти. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, в случае назначения Алонсо на пост главного тренера «Реала» он хотел бы привести в клуб знакомых ему футболистов, в первую очередь — из «Байера». Однако «Королевский клуб» обозначил, что готов подписывать игроков, которые не только могут принести пользу на поле, но и должны быть «выгодны экономически».

Подчёркивается, что в случае, если Анчелотти продолжит работу в «Реале» до конца контракта в 2026 году, Алонсо не испытает проблем с тем, чтобы остаться во главе «Байера».

Материалы по теме
Анчелотти: «Реал» стал лучше в атаке благодаря Мбаппе, но в обороне есть проблемы

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android