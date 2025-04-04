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Игрок «Крыльев Советов» Гленн Бейл высказался о предстоящим матче с «Рубином»

Игрок «Крыльев Советов» Гленн Бейл высказался о предстоящим матче с «Рубином»
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Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл поделился мыслями о предстоящем матче 23-го тура РПЛ с казанским «Рубином». Встреча состоится 5 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— На матч с «Рубином» нужна какая-то мотивация?
— Думаю, команда уже осознаёт, что нужно для побед и как мы играем. Надеюсь, мы сможем показать то же самое. Но и понимаю, если делать такие дополнительные мотивации каждую неделю, эффект будет не всегда один и тот же. Надеюсь, все всё осознали — и мы докажем это в игре.

— В прошлом сезоне матч с «Рубином» в Самаре был очень жёстким. Стычки, удаление тренера «Рубина». Какой будет эта игра?
— Думаю, точно такой же. Это стиль «Рубина», и нам нужно с ним справляться. Да, возможно, у нас больше футбольного качества, но одного этого мало — важны ещё борьба, победы в единоборствах. Надеюсь, мы снова это покажем, — приводит слова Бейла официальный сайт клуба.

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