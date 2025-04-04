«Пари НН» — «Оренбург»: Мансилья увеличил преимущество гостей на 45+1-й минуте

В эти минуты проходит матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и «Оренбург». Игра идёт на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступает Рафаэль Шафеев (Волгоград). Матч начался в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре — 2:0 в пользу гостей.

На 24-й минуте защитник «Оренбурга» Артём Касимов открыл счёт. На 45+1-й минуте нападающий Брайан Мансилья увеличил преимущество гостей — 2:0.

После 22 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает последнее, 16-е место, заработав 11 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 49 очков.