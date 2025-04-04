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Тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о новом формате клубного чемпионата мира

Тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о новом формате клубного чемпионата мира
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике в преддверии матча 28-го тура французской Лиги 1 с «Анже» высказался о новом формате клубного чемпионата мира по футболу. Встреча состоится 5 апреля, в случае победы парижане досрочно станут чемпионами.

«Это увлекательный формат, который будет интересен болельщикам. Я думаю, что этот турнир определит лучшую команду в мире. Но мы пока не говорим о Клубном чемпионате мира, так как вся наша энергия направлена на завтрашнюю игру. Мы будем представлять Францию, что станет дополнительным источником мотивации, а также задаст ориентир для всего мира», — приводит слова Энрике официальный сайт клуба.

Турнир пройдёт на территории США с 15 июня по 13 июля. В нём примут участие 32 клуба из различных футбольных конфедераций. Они будут разбиты на восемь группы по четыре команды в каждой.

Франция — Лига 1 . 28-й тур
05 апреля 2025, суббота. 18:00 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Анже
Анже
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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