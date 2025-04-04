Кейн уговаривает Зане остаться в «Баварии» на фоне интереса «Арсенала» к вингеру — Фальк

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн агитирует вингера Лероя Зане продлить контракт с мюнхенским клубом, заканчивающийся грядущим летом. Об этом сообщает сообщает Caught Offside со ссылкой на журналиста Кристиана Фалька.

По информации источника, стороны продолжают вести переговоры о будущем 29-летнего футболиста. Зане хочет остаться в немецком гранде, однако, вероятно, ему придётся пойти на понижение зарплаты. По действующему контракту нападающий зарабатывает € 20 млн в год. При этом интерес к Зане проявляет лондонский «Арсенал», который также ведёт переговоры с игроком в преддверии летнего трансферного окна.

Напомним, Кейн перешёл в «Баварию» летом 2023 года из лондонского «Тоттенхэма» — исторического соперника «Арсенала».

В нынешнем сезоне 29-летний вингер принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 38 млн.