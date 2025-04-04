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Гвардиола считает, что Де Брёйне заслуживает статуи рядом со стадионом «Манчестер Сити»

Гвардиола считает, что Де Брёйне заслуживает статуи рядом со стадионом «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, считает ли он, что полузащитник Кевин Де Брёйне заслуживает статуи рядом со стадионом «горожан». Ранее 33-летний футболист объявил об уходе из клуба по окончании нынешнего сезона.

«Послушайте, я не знаю. Но готов поспорить на кучу денег, что это произойдёт! Это точно! Да ладно, конечно, он заслуживает подобного отношения», — сказал испанский специалист на пресс-конференции.

Де Брёйне перешёл в «Манчестер Сити» из «Вольфсбурга» летом 2015 года. За этот период бельгийский футболист принял участие в 413 матчах, где забил 106 голов и сделал 174 результативные передачи. В составе «горожан» полузащитник выиграл 16 трофеев.

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