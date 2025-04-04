Гвардиола считает, что Де Брёйне заслуживает статуи рядом со стадионом «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, считает ли он, что полузащитник Кевин Де Брёйне заслуживает статуи рядом со стадионом «горожан». Ранее 33-летний футболист объявил об уходе из клуба по окончании нынешнего сезона.

«Послушайте, я не знаю. Но готов поспорить на кучу денег, что это произойдёт! Это точно! Да ладно, конечно, он заслуживает подобного отношения», — сказал испанский специалист на пресс-конференции.

Де Брёйне перешёл в «Манчестер Сити» из «Вольфсбурга» летом 2015 года. За этот период бельгийский футболист принял участие в 413 матчах, где забил 106 голов и сделал 174 результативные передачи. В составе «горожан» полузащитник выиграл 16 трофеев.

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