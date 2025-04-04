Гленн Бейл назвал свой самый памятный момент в составе «Крыльев Советов»

Нидерландский защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл назвал свой самый памятный момент в составе самарского клуба.

«Думаю, лучший момент — это победа 1:0 над «Спартаком» в последнем матче два сезона назад. У нас тогда тоже был сложный период: за неделю перед встречей мы проиграли «Факелу», и нам не давали ни единого шанса. Но мы обошли «Спартак» дома и сохранили прописку в лиге. Для меня это пока = самый важный момент в истории «Крыльев», — приводит слова Бейла официальный сайт клуба.

29-летний защитник выступает за «Крылья Советов» с 2021 года. В нынешнем сезоне Бейл принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.