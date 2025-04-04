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The Telegraph: «Арсеналу» придётся повысить зарплату Уильямса в 2,5 раза, чтобы купить его

The Telegraph: «Арсеналу» придётся повысить зарплату Уильямса в 2,5 раза, чтобы купить его
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«Арсеналу» придётся сделать крайнего нападающего Нико Уильямса одним из самых высокооплачиваемых футболистов клуба, если они решат приобрести его у «Атлетика» из Бильбао. Об этом пишет The Telegraph. Ранее СМИ сообщали, что «канониры» заинтересованы в переходе 22-летнего игрока.

По информации источника, зарплата Уильямса по действующему контракту с испанским клубом составляет £ 100 тыс. (€ 118 тыс.) в неделю. Представители футболиста ожидают, что в случае перехода в лондонский клуб его оклад будет сопоставим с окладами Букайо Саки, Кая Хаверца, Деклана Райса и Мартина Эдегора, зарабатывающих около £ 250 тыс. (€ 295 тыс.) в неделю.

В нынешнем сезоне Уильямс принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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