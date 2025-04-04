«Оренбург» вдесятером обыграл «Пари НН» в матче 23-го тура РПЛ

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Завершился матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и «Оренбург». Команды играли на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). «Оренбург» обыграл «Пари НН» со счётом 2:1.

На 24-й минуте защитник «Оренбурга» Артём Касимов открыл счёт. На 45+1-й минуте нападающий Брайан Мансилья увеличил преимущество гостей. На 45+7-й минуте форвард «Пари НН» Тьяго Весино реализовал пенальти. На 90+8-й минуте нападающий «Оренбурга» Саид Сахархизан получил красную карточку.

После 23 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает предпоследнее, 15-е место, заработав 14 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 49 очков.