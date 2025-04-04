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Relevo: «Реал» разочарован своей игрой в последних матчах и отсутствием контроля в них

Relevo: «Реал» разочарован своей игрой в последних матчах и отсутствием контроля в них
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В раздевалке мадридского «Реала» разочарованы тем, как им приходится добиваться результатов в матчах на текущем отрезке сезона. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, подобные настроения в команде обострились после ответного полуфинального матча Кубка Испании с «Реалом Сосьедад», в котором «сливочные» пропустили четыре мяча. Футболисты хотели бы побеждать в играх «без особых страданий» и контролировать их ход.

Несмотря на это, в раздевалке испанского гранда стараются сохранять оптимистичный строй. Футболисты «Реала» осознают, что при необходимой степени дисциплины и вовлечении нападающих команды в оборонительные действия они могут добиться успеха.

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