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Александр Кержаков рассказал, за счёт чего «Зенит» обыграет «Локомотив» в матче 23-го тура

Александр Кержаков рассказал, за счёт чего «Зенит» обыграет «Локомотив» в матче 23-го тура
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Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков высказался о предстоящем матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые сыграют с московским «Локомотивом». Встреча состоится в субботу, 5 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мне кажется, что «Зенит» будет контролировать ход игры. «Локомотив» — более открытая команда, старается показывать открытый и быстрый футбол, без мяча у них игра получается чуть хуже. «Зенит» за счёт уровня мастерства футболистов, который выше, чем у «Локомотива», захватит преимущество и победит. «Зениту» не важно, кто будет приносить пользу команде: сейчас она не настолько зависит от Максима Глушенкова», — приводит слова Кержакова ТАСС.

После 22 сыгранных матчей «Локомотив» располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 46 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 49 очков.

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