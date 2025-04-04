Александр Кержаков рассказал, за счёт чего «Зенит» обыграет «Локомотив» в матче 23-го тура

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков высказался о предстоящем матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые сыграют с московским «Локомотивом». Встреча состоится в субботу, 5 апреля.

«Мне кажется, что «Зенит» будет контролировать ход игры. «Локомотив» — более открытая команда, старается показывать открытый и быстрый футбол, без мяча у них игра получается чуть хуже. «Зенит» за счёт уровня мастерства футболистов, который выше, чем у «Локомотива», захватит преимущество и победит. «Зениту» не важно, кто будет приносить пользу команде: сейчас она не настолько зависит от Максима Глушенкова», — приводит слова Кержакова ТАСС.

После 22 сыгранных матчей «Локомотив» располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 46 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 49 очков.