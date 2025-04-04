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Объединение фанатов «Атлетико» обвинило УЕФА в подделке видео с ударом Альвареса в дерби

Объединение фанатов «Атлетико» обвинило УЕФА в подделке видео с ударом Альвареса в дерби
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Международный союз фан-клубов мадридского «Атлетико» провёл исследование видеозаписи УЕФА с ударом нападающего «матрасников» Хулиана Альвареса с пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0 (2:4 пен.)). В результате объединение пришло к выводу, что опубликованное УЕФА видео было подделано.

Напомним, удар Альвареса с «точки» в серии пенальти не был засчитан из-за двойного касания по мячу.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
2 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Галлахер – 1'    

В своём исследовании болельщики «матрасников» обнаружили изменения в последовательности кадров в видео от УЕФА, несоответствие в метаданных, полное отсутствие аудиоконтента и другие неточности.

На стадии 1/4 финала «Реал» встретится с «Арсеналом». Первая игра состоится 8 апреля, ответная — 16 апреля.

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