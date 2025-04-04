Луис Энрике поделился эмоциями от выхода «ПСЖ» в финал Кубка Франции
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о выходе команды в финал Кубка Франции сезона-2024/2025. В финале турнира парижане сыграют с «Реймсом». Встреча состоится 24 мая на стадионе «Парк де Франс» в Сен-Дени.
Кубок Франции . Финал
24 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Реймс
Реймс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Финал Кубка Франции значит для нас очень много. Это цель, которую мы поставили перед собой в начале сезона. Играть на «Стад де Франс» перед своими болельщиками будет просто потрясающе, мы счастливы», — приводит слова Энрике официальный сайт клуба.
В полуфинале «ПСЖ» одержал волевую победу со счётом 4:2 над «Дюнкерком», выступающим во Второй лиге Франции. Отметим, что к 45-й минуте парижане уступали со счётом 0:2.
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