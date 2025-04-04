«МЮ» может приобрести «нового Питера Крауча» за £ 25 млн у клуба Серии А — The Sun

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к форварду «Удинезе» Лоренцо Лукке. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, 24-летний футболист занимает первое место в шорт-листе «красных дьяволов». Итальянский клуб готов отпустить Лукку грядущим летом за сумму в £ 25 млн (€ 29,5 млн).

Подчёркивается, что в случае трансфера двухметровый форвард станет самым высоким полевым игроком в чемпионате Англии с тех пор, как в 2019 году карьеру завершил экс-нападающий «Ливерпуля» Питер Крауч.

В нынешнем сезоне Лукка принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.