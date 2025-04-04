Игрок «Крыльев Советов» Бейл назвал три своих главных качества на футбольном поле

Нидерландский защитник самарских «Крыльев Советов» Гленн Бейл поделился мнением о своих лучших качествах на поле.

— Тебя очень любят самарские болельщики. Назови топ-3 своих качества, за которые тебя так сильно полюбили.

— Конечно, сложно говорить такое о себе. Но, думаю, это: энергия, воля к победе и командная игра. Я не играю для себя – я действительно играю за команду. И, наверное, именно это сочетание людям близко — они ведь тоже болеют душой за команду. Надеюсь, в этом и есть причина, — приводит слова Бейла официальный сайт клуба.

29-летний защитник выступает за «Крылья Советов» с 2021 года. В нынешнем сезоне Бейл принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.