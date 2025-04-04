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Трансляция матча «Аугсбург» — «Бавария» на «Матч ТВ» отложена из-за овертайма в игре КХЛ

Трансляция матча «Аугсбург» — «Бавария» на «Матч ТВ» отложена из-за овертайма в игре КХЛ
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Трансляция матча 28-го немецкой Бундеслиги между «Аугсбургом» и мюнхенской «Баварией» на федеральном телеканале «Матч ТВ» перенесена из-за наложения на хоккейный поединок между московским «Динамо» и СКА в КХЛ. На момент написания новости счёт в матче 3:3. Счёт в серии — 3:1 в пользу бело-голубых.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
04 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 4
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Плотников (Демидов, Грицюк) – 01:53 (5x4)     1:1 Михеев (Ожиганов, Джиошвили) – 04:22 (5x5)     1:2 Демидов (Сапего) – 28:07 (5x5)     2:2 Уил (Пакетт, Пыленков) – 45:47 (5x4)     2:3 Никишин (Кузнецов) – 52:21 (5x4)     3:3 Ильенко (Пыленков, Ожиганов) – 57:25 (5x5)     3:4 Сапего – 71:49 (5x5)    

Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в Москве в рамках четвёртого матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Трансляция футбольного матча «Аугсбург» — «Бавария» перенесена на один из тематических каналов. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария». Команда набрала 65 очков после 27 матчей. На второй строчке находится «Байер», заработав 59 очков. «Аугсбург» с 40 очками идёт на восьмом месте.

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