Трансляция матча «Аугсбург» — «Бавария» на «Матч ТВ» отложена из-за овертайма в игре КХЛ

Трансляция матча 28-го немецкой Бундеслиги между «Аугсбургом» и мюнхенской «Баварией» на федеральном телеканале «Матч ТВ» перенесена из-за наложения на хоккейный поединок между московским «Динамо» и СКА в КХЛ. На момент написания новости счёт в матче 3:3. Счёт в серии — 3:1 в пользу бело-голубых.
Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в Москве в рамках четвёртого матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.
Трансляция футбольного матча «Аугсбург» — «Бавария» перенесена на один из тематических каналов. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария». Команда набрала 65 очков после 27 матчей. На второй строчке находится «Байер», заработав 59 очков. «Аугсбург» с 40 очками идёт на восьмом месте.
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