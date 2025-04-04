Главный тренер «Пари НН» Гончаренко высказался о поражении «Оренбургу» в РПЛ

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко высказался о домашнем матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с «Оренбургом» (1:2).

«Нужно поблагодарить болельщиков, которые пришли на стадион, извиниться перед ними за такой результат. Мы не можем системно выступать, когда у нас выпадают три основных игрока. Из-за этого страдает и оборона. Нам нужно продолжать действовать, но пока так.

Не могу сказать, что «Оренбург» удивил. Мы понимали, как они будут действовать, но пропустили с двух стандартов. То же самое было и в матче с «Краснодаром». Угловые удары для нас сейчас являются большой проблемой», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Егор Сухонин.