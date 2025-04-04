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Главный тренер «Пари НН» Гончаренко высказался о поражении «Оренбургу» в РПЛ

Главный тренер «Пари НН» Гончаренко высказался о поражении «Оренбургу» в РПЛ
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко высказался о домашнем матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с «Оренбургом» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Оренбург
Оренбург
0:1 Касимов – 24'     0:2 Мансилья – 45+1'     1:2 Весино – 45+7'    
Удаления: нет / Сахархизан – 90+8'

«Нужно поблагодарить болельщиков, которые пришли на стадион, извиниться перед ними за такой результат. Мы не можем системно выступать, когда у нас выпадают три основных игрока. Из-за этого страдает и оборона. Нам нужно продолжать действовать, но пока так.

Не могу сказать, что «Оренбург» удивил. Мы понимали, как они будут действовать, но пропустили с двух стандартов. То же самое было и в матче с «Краснодаром». Угловые удары для нас сейчас являются большой проблемой», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Егор Сухонин.

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