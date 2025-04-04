Главный тренер «Пари НН» Гончаренко высказался о поражении «Оренбургу» в РПЛ
Поделиться
Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко высказался о домашнем матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с «Оренбургом» (1:2).
Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Оренбург
Оренбург
0:1 Касимов – 24' 0:2 Мансилья – 45+1' 1:2 Весино – 45+7'
Удаления: нет / Сахархизан – 90+8'
«Нужно поблагодарить болельщиков, которые пришли на стадион, извиниться перед ними за такой результат. Мы не можем системно выступать, когда у нас выпадают три основных игрока. Из-за этого страдает и оборона. Нам нужно продолжать действовать, но пока так.
Не могу сказать, что «Оренбург» удивил. Мы понимали, как они будут действовать, но пропустили с двух стандартов. То же самое было и в матче с «Краснодаром». Угловые удары для нас сейчас являются большой проблемой», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Егор Сухонин.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 апреля 2025
-
22:24
-
22:21
-
22:17
-
22:13
-
22:11
-
22:11
-
22:00
-
22:00
-
21:56
-
21:46
-
21:44
-
21:40
-
21:26
-
21:24
-
21:13
-
21:09
-
21:05
-
20:59
-
20:47
-
20:46
-
20:34
-
20:20
-
20:17
-
20:00
-
19:54
-
19:48
-
19:47
-
19:39
-
19:27
-
19:25
-
19:21
-
19:15
-
19:12
-
19:10
-
19:05