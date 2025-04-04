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Тренер «Оренбурга» Слишкович — о победе над «Пари НН»: не могу быть доволен, я даже злой

Тренер «Оренбурга» Слишкович — о победе над «Пари НН»: не могу быть доволен, я даже злой
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Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о гостевом матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с «Пари Нижний Новгород» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Оренбург
Оренбург
0:1 Касимов – 24'     0:2 Мансилья – 45+1'     1:2 Весино – 45+7'    
Удаления: нет / Сахархизан – 90+8'

«Заслуженная победа, но, к сожалению, не могу быть доволен. Скорее я даже злой. Когда соперник даёт тебе забить три-четыре мяча, надо это делать.

Так как вдруг назначат штрафной или, например, пенальти — и всё, счёт будет уже 2:2. Нам нужно много работать в этом плане», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Егор Сухонин.

После 23 сыгранных матчей «Оренбург» располагается на предпоследнем, 15-м месте, заработав 14 очков. В следующем туре подопечные Владимира Слишковича сыграют с московским ЦСКА. Матч состоится 12 апреля, начало — в 12:00 мск.

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