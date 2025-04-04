Тренер «Оренбурга» Слишкович — о победе над «Пари НН»: не могу быть доволен, я даже злой

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о гостевом матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с «Пари Нижний Новгород» (2:1).

«Заслуженная победа, но, к сожалению, не могу быть доволен. Скорее я даже злой. Когда соперник даёт тебе забить три-четыре мяча, надо это делать.

Так как вдруг назначат штрафной или, например, пенальти — и всё, счёт будет уже 2:2. Нам нужно много работать в этом плане», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Егор Сухонин.

После 23 сыгранных матчей «Оренбург» располагается на предпоследнем, 15-м месте, заработав 14 очков. В следующем туре подопечные Владимира Слишковича сыграют с московским ЦСКА. Матч состоится 12 апреля, начало — в 12:00 мск.