Тренер «Оренбурга» Слишкович — о победе над «Пари НН»: не могу быть доволен, я даже злой
Поделиться
Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о гостевом матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с «Пари Нижний Новгород» (2:1).
Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Оренбург
Оренбург
0:1 Касимов – 24' 0:2 Мансилья – 45+1' 1:2 Весино – 45+7'
Удаления: нет / Сахархизан – 90+8'
«Заслуженная победа, но, к сожалению, не могу быть доволен. Скорее я даже злой. Когда соперник даёт тебе забить три-четыре мяча, надо это делать.
Так как вдруг назначат штрафной или, например, пенальти — и всё, счёт будет уже 2:2. Нам нужно много работать в этом плане», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Егор Сухонин.
После 23 сыгранных матчей «Оренбург» располагается на предпоследнем, 15-м месте, заработав 14 очков. В следующем туре подопечные Владимира Слишковича сыграют с московским ЦСКА. Матч состоится 12 апреля, начало — в 12:00 мск.
Комментарии
- 4 апреля 2025
-
22:24
-
22:21
-
22:17
-
22:13
-
22:11
-
22:11
-
22:00
-
22:00
-
21:56
-
21:46
-
21:44
-
21:40
-
21:26
-
21:24
-
21:13
-
21:09
-
21:05
-
20:59
-
20:47
-
20:46
-
20:34
-
20:20
-
20:17
-
20:00
-
19:54
-
19:48
-
19:47
-
19:39
-
19:27
-
19:25
-
19:21
-
19:15
-
19:12
-
19:10
-
19:05