Каррагер считает, что «Ливерпулю» необходимо приобрести шесть новых игроков

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер назвал шесть позиций, которые, на его взгляд, нужно усилить мерсисайдцам.

«Честно говоря, глядя на состав Слота, я думаю, что ему может понадобиться целых шесть игроков следующим летом. Это заявление, которое вы ожидаете услышать о плохо играющей команде или команде, требующей перестройки. Усиления необходимы независимо от того, останутся ли в клубе три главные звезды.

«Ливерпулю» нужен левый защитник, способный конкурировать с Энди Робертсоном, продлевая карьеру шотландского капитана на «Энфилде» и снижая необходимость в его участии в каждой игре. Им нужен центральный защитник, чтобы избежать кризиса в случае, если Вирджил ван Дейк и Ибраима Конате не смогут играть.

Кроме того, нужен опорный полузащитник, чтобы Райан Гравенберх и Алексис Мак Аллистер не были так перегружены в следующем сезоне, как в этом. Добавьте к этому атакующего полузащитника, который будет забивать и создавать больше, чем Доминик Собослаи. И, наконец, левого вингера и центрального нападающего, которые могут выигрывать матчи так же часто, как Мохамед Салах. Такие дополнения скорее усилят, чем заменят тех, кто привёл «Ливерпуль» на вершину», — написал Каррагер для The Telegraph.

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