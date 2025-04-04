Джуд Беллингем — лучший полузащитник мира по версии Give me Sport

Интернет-издание Give me Sport представило свой список лучших полузащитников мира. В данном рейтинге учитывались такие критерии, как форма игрока в последнее время, личные и командные достижения в 2024 году, важность для клуба и национальной команды.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Джуд Беллингем, «Реал» Мадрид;

2. Джамал Мусиала, «Бавария»;

3. Деклан Райс, «Арсенал»;

4. Родри, «Манчестер Сити»;

5. Педри, «Барселона»;

6. Райан Гравенберх, «Ливерпуль»;

7. Федерико Вальверде, «Реал» Мадрид;

8. Бруну Фернандеш, «Манчестер Юнайтед»;

9. Мартин Эдегор, «Арсенал»;

10. Алексис Мак Аллистер, «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне Беллингем сыграл за «Реал» 40 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 180 млн.