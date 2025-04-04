Кандидатура Манчини была предложена Федерации футбола Бразилии — Goal

Кандидатура Роберто Манчини была предложена Федерации футбола Бразилии (CBF) в качестве нового тренера для национальной команды. Об этом сообщает Goal.

По информации источника, вариант с Манчини был предложен через посредников. В CBF оценивают возможность приглашения итальянского специалиста, однако не торопятся с решением. Подчёркивается, что на текущий момент кандидатуры Карло Анчелотти («Реал» Мадрид) и Жорже Жезуша («Аль-Хиляль») являются более предпочтительными для CBF.

Манчини выигрывал чемпионат Европы — 2020, тренируя итальянскую национальную команду. Последним местом работы 60-летнего специалиста была сборная Саудовской Аравии, которую он возглавлял с августа 2023 года по октябрь 2024 года.

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