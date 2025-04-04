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Тренер «ПСЖ» Энрике: меня критиковали за ротацию состава, но это принесло свои плоды

Тренер «ПСЖ» Энрике: меня критиковали за ротацию состава, но это принесло свои плоды
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике ответил на вопрос о частой ротации стартового состава команды.

«Я всегда настроен оптимистично. Мы всегда можем совершенствоваться как индивидуально, так и коллективно. Вы можете что-то изменить, но в командном спорте очень сложно достичь пика результативности. Когда вы готовитесь к сезону, вы также планируете, как адаптироваться. Меня критиковали за ротацию состава, но это принесло свои плоды», — приводит слова Энрике официальный сайт клуба.

Напомним, в составе «ПСЖ» выступает российский голкипер Матвей Сафонов, который является сменщиком основного вратаря парижан Джанлуиджи Доннаруммы. Воспитанник «Краснодара» принял участие в 14 матчах клуба во всех турнирах.

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