Голкипер «Пари НН» Медведев назвал позором проигранный матч с «Оренбургом»

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев поделился мнением о поражении нижегородской команды в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» со счётом 1:2.

«То, что сегодня произошло, — это позор. Больше это никак не назвать. Я хочу извиниться перед болельщиками, их сегодня было много. Не важно, к кому претензий больше или меньше. Ещё раз повторюсь: то, что было сегодня на поле с нашей стороны — позор», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Егор Сухонин.

После 23 матчей Российской Премьер-Лиги «Пари НН» набрал 19 очков и занимает 13-е место. «Оренбург» заработал 14 очков и располагается на 15-й строчке.

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