«Оренбург» впервые за полтора года одержал победу в выездном матче РПЛ
Поделиться
Победа «Оренбурга» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» стала первой для команды на выезде в играх чемпионата за полтора года, сообщает телеграм-канал Opta Sports. Таким образом, оренбуржцы прервали 22-матчевую серию без побед в гостевых встречах.
Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Оренбург
Оренбург
0:1 Касимов – 24' 0:2 Мансилья – 45+1' 1:2 Весино – 45+7'
Удаления: нет / Сахархизан – 90+8'
Команды играли на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). «Оренбург» обыграл «Пари НН» со счётом 2:1.
После 23 сыгранных матчей «Оренбург» располагается на предпоследнем, 15-м месте, заработав 14 очков. В следующем туре подопечные Владимира Слишковича сыграют с московским ЦСКА. Матч состоится 12 апреля, начало — в 12:00 мск.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 апреля 2025
-
00:00
- 4 апреля 2025
-
23:45
-
23:40
-
23:38
-
23:33
-
23:24
-
23:23
-
23:06
-
23:05
-
22:54
-
22:47
-
22:32
-
22:32
-
22:24
-
22:21
-
22:17
-
22:13
-
22:11
-
22:11
-
22:00
-
22:00
-
21:56
-
21:46
-
21:44
-
21:40
-
21:26
-
21:24
-
21:13
-
21:09
-
21:05
-
20:59
-
20:47
-
20:46
-
20:34
-
20:20