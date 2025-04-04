«Оренбург» впервые за полтора года одержал победу в выездном матче РПЛ

Победа «Оренбурга» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» стала первой для команды на выезде в играх чемпионата за полтора года, сообщает телеграм-канал Opta Sports. Таким образом, оренбуржцы прервали 22-матчевую серию без побед в гостевых встречах.

Команды играли на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). «Оренбург» обыграл «Пари НН» со счётом 2:1.

После 23 сыгранных матчей «Оренбург» располагается на предпоследнем, 15-м месте, заработав 14 очков. В следующем туре подопечные Владимира Слишковича сыграют с московским ЦСКА. Матч состоится 12 апреля, начало — в 12:00 мск.