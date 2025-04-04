40-летний Роналду забил 930-й гол в карьере
Поделиться
Гол в матче 26-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2024/2025 с «Аль-Хилялем» стал 930-м в карьере 40-летнего нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Португальский футболист отличился на 47-й минуте.
Саудовская Аравия — Про-Лига . 26-й тур
04 апреля 2025, пятница. 21:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
2-й тайм
1 : 2
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Аль-Хассан – 45+4' 0:2 Роналду – 47' 1:2 Al Ali – 62'
В течение игровой карьеры Роналду забил 794 гола на клубном уровне, ещё 136 — в составе сборной Португалии.
В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 34 встречах во всех турнирах, в которых отметился 29 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 апреля 2025
-
22:24
-
22:21
-
22:17
-
22:13
-
22:11
-
22:11
-
22:00
-
22:00
-
21:56
-
21:46
-
21:44
-
21:40
-
21:26
-
21:24
-
21:13
-
21:09
-
21:05
-
20:59
-
20:47
-
20:46
-
20:34
-
20:20
-
20:17
-
20:00
-
19:54
-
19:48
-
19:47
-
19:39
-
19:27
-
19:25
-
19:21
-
19:15
-
19:12
-
19:10
-
19:05