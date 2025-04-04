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40-летний Роналду забил 930-й гол в карьере

40-летний Роналду забил 930-й гол в карьере
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Гол в матче 26-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2024/2025 с «Аль-Хилялем» стал 930-м в карьере 40-летнего нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Португальский футболист отличился на 47-й минуте.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 26-й тур
04 апреля 2025, пятница. 21:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
2-й тайм
1 : 2
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Аль-Хассан – 45+4'     0:2 Роналду – 47'     1:2 Al Ali – 62'    

В течение игровой карьеры Роналду забил 794 гола на клубном уровне, ещё 136 — в составе сборной Португалии.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 34 встречах во всех турнирах, в которых отметился 29 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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