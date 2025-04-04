«Больше, чем просто победа». Игрок «Оренбурга» Мансилья высказался о матче с «Пари НН»

Капитан «Оренбурга» Брайан Мансилья высказался о победе своей команды в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (2:1).

«Для нас это больше, чем просто победа. Мы проделали большую работу, и это очень важные три очка. Победа над «Пари НН» поможет нам эмоционально. После прошлого матча с «Динамо» нам было стыдно, и сегодня точно нужно было побеждать», — передаёт слова Мансильи корреспондент «Чемпионата» Егор Сухонин.

После 23 сыгранных матчей «Оренбург» располагается на предпоследнем, 15-м месте, заработав 14 очков. В следующем туре подопечные Владимира Слишковича сыграют с московским ЦСКА. Матч состоится 12 апреля, начало — в 12:00 мск.