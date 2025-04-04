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«Тоттенхэм» может выкупить Теля у «Баварии» за £ 45 млн, в нём видят замену для Сона — GMS

«Тоттенхэм» может выкупить Теля у «Баварии» за £ 45 млн, в нём видят замену для Сона — GMS
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«Тоттенхэм» нацелен на то, чтобы выкупить 19-летнего нападающего Матиса Теля у «Баварии» грядущим летом. Французский футболист перешёл в лондонский клуб в феврале на правах аренды. Об этом сообщает Give me Sport.

По информации источника, «шпоры» могут выкупить Теля за £ 45 млн (€ 53,1 млн). В «Тоттенхэме» рассматривают 19-летнего игрока в качестве потенциальной замены для 32-летнего Сон Хын Мина. Южнокорейский футболист может быть продан по окончании нынешнего сезона.

После перехода в лондонский клуб Тель принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с мюнхенским клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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