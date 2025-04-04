Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аль-Хиляль — Аль-Наср, результат матча 26-го тура Про-Лиги, счёт 1:3, 4 апреля 2025 года

Дубль Роналду помог «Аль-Насру» одержать победу над «Аль-Хилялем» в матче Про-Лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 26-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Команды играли на стадионе «Принц Фейсал бин Фадх» в Эр-Рияде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Георги Кабаковым (Болгария). «Аль-Наср» одержал победу со счётом 3:1.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 26-й тур
04 апреля 2025, пятница. 21:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
1 : 3
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Аль-Хассан – 45+4'     0:2 Роналду – 47'     1:2 Al Ali – 62'     1:3 Роналду – 88'    

На 45+4-й минуте полузащитник «Аль-Насра» Али Аль-Хассан открыл счёт. На 47-й минуте нападающий Криштиану Роналду увеличил преимущество гостей. На 63-й минуте отличился защитник «Аль-Хиляля» Али Аль-Болеахи. На 88-й минуте Роналду оформил дубль во встрече, реализовав пенальти — 3:1.

После 26 сыгранных матчей «Аль-Хиляль» располагается на второй строчке в турнирной таблице Про-Лиги, набрав 57 очков. «Аль-Наср» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 54 очка. Турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии сезона-2024/2025 возглавляет «Аль-Иттихад», у которого 61 очко.

Календарь Про-Лиги
Турнирная таблица Про-Лиги
Материалы по теме
Игра детства о Лиге чемпионов. Футбольная змейка для самых внимательных
Игра детства о Лиге чемпионов. Футбольная змейка для самых внимательных
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android