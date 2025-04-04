Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Дубль Роналду помог «Аль-Насру» одержать победу над «Аль-Хилялем» в матче Про-Лиги

Завершился матч 26-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Команды играли на стадионе «Принц Фейсал бин Фадх» в Эр-Рияде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Георги Кабаковым (Болгария). «Аль-Наср» одержал победу со счётом 3:1.

На 45+4-й минуте полузащитник «Аль-Насра» Али Аль-Хассан открыл счёт. На 47-й минуте нападающий Криштиану Роналду увеличил преимущество гостей. На 63-й минуте отличился защитник «Аль-Хиляля» Али Аль-Болеахи. На 88-й минуте Роналду оформил дубль во встрече, реализовав пенальти — 3:1.

После 26 сыгранных матчей «Аль-Хиляль» располагается на второй строчке в турнирной таблице Про-Лиги, набрав 57 очков. «Аль-Наср» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 54 очка. Турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии сезона-2024/2025 возглавляет «Аль-Иттихад», у которого 61 очко.