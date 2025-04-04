«Челси» может побороться с «МЮ» за подписание игрока-открытие этого сезона АПЛ — GMS

«Челси» проявляет интерес к 22-летнему форварду «Ипсвич Таун» Лиаму Делапу. Об этом сообщает Give me Sport.

По информации источника, лондонский клуб может составить конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе за подписание выпускника академии «Манчестер Сити». Главный тренер «синих» Энцо Мареска знает Делапа по работе в стане «горожан». Подчёркивается, что в контракте 22-летнего форварда прописана сумма отступных в размере £ 40 млн (€ 47,2 млн).

В нынешнем сезоне Делап принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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