Криштиану Роналду забил 931-й гол в карьере

Гол в матче 26-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2024/2025 с «Аль-Хилялем» стал 931-м в карьере 40-летнего нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Португальский футболист отличился на 47-й и на 88-й минутах (второй раз — с пенальти).

В течение игровой карьеры Роналду забил 795 голов на клубном уровне, ещё 136 — в составе сборной Португалии.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 34 встречах во всех турнирах, в которых отметился 30 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.