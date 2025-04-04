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Мусиала получил травму на 52-й минуте матча с «Аугсбургом», его заменил 35-летний Мюллер

Мусиала получил травму на 52-й минуте матча с «Аугсбургом», его заменил 35-летний Мюллер
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Атакующий полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала получил повреждение на 52-й минуте матча 28-го тура чемпионата Германии с «Аугсбургом». 22-летний футболист ускорился для оказания прессинга на вратаря соперника Финна Дамена, после чего сел на газон и вскоре был заменён. Вместо Мусиалы на поле вышел 35-летний хавбек Томас Мюллер.

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Без учёта встречи с «Аугсбургом» 22-летний полузащитник принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

Германия — Бундеслига . 28-й тур
04 апреля 2025, пятница. 21:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Окончен
1 : 3
Бавария
Мюнхен
1:0 Яннулис – 30'     1:1 Мусиала – 42'     1:2 Кейн – 60'     1:3 Матсима – 90+3'    
Удаления: Цезигер – 59' / нет
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