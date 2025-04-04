Мусиала получил травму на 52-й минуте матча с «Аугсбургом», его заменил 35-летний Мюллер

Атакующий полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала получил повреждение на 52-й минуте матча 28-го тура чемпионата Германии с «Аугсбургом». 22-летний футболист ускорился для оказания прессинга на вратаря соперника Финна Дамена, после чего сел на газон и вскоре был заменён. Вместо Мусиалы на поле вышел 35-летний хавбек Томас Мюллер.
Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»
Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»
Без учёта встречи с «Аугсбургом» 22-летний полузащитник принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.
Сколько стоят молодые футболисты:
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