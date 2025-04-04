«Бавария» в большинстве одержала волевую победу над «Аугсбургом» в матче Бундеслиги

Завершился матч 30-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Аугсбург» и мюнхенская «Бавария». Команды играли на стадионе «ВВК-Арена» в Аугсбурге (Германия). В качестве главного арбитра выступил Маттиас Йёлленбек. Стартовый свисток прозвучал в 21:30 мск. Гости одержали волевую победу со счётом 3:1.

На 30-й минуте греческий защитник «Аугсбурга» Димитрис Яннулис открыл счёт в матче. На 42-й минуте полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала забил ответный мяч. На 60-й минуте английский нападающий Гарри Кейн вывел мюнхенцев вперёд. Третий мяч в ворота «Аугсбурга» на 90+3-й минуте забил Лерой Зане. Отметим, что с 58-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления Седрика Цезигера.

После этой победы в активе «Баварии» стало 68 очков. Мюнхенцы занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Аугсбург» с 39 очками идёт на восьмой строчке.