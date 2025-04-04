«Ницца» неожиданно уступила «Нанту» в домашнем матче чемпионата Франции
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Завершился матч 28-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Ницца» и «Нант». Команды играли на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хакимом Бен Эль-Хаджем. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Игра завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Франция — Лига 1 . 28-й тур
04 апреля 2025, пятница. 21:45 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
1 : 2
Нант
Нант
0:1 Дуглас – 11' 1:1 Абди – 14' 1:2 Аблин – 38'
На 11-й минуте бразильский полузащитник «Нанта» Дуглас открыл счёт в матче. Спустя три минуты защитник «Ниццы» Али Абди забил ответный мяч. На 38-й минуте нападающий Маттис Аблин вновь вывел гостей вперёд.
После этой победы в активе «Нанта» стало 30 очков. Команда находится на 13-й строчке в чемпионате Франции. «Ницца» с 47 очками идёт четвёртой.
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