«Ницца» неожиданно уступила «Нанту» в домашнем матче чемпионата Франции

Завершился матч 28-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Ницца» и «Нант». Команды играли на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хакимом Бен Эль-Хаджем. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Игра завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 11-й минуте бразильский полузащитник «Нанта» Дуглас открыл счёт в матче. Спустя три минуты защитник «Ниццы» Али Абди забил ответный мяч. На 38-й минуте нападающий Маттис Аблин вновь вывел гостей вперёд.

После этой победы в активе «Нанта» стало 30 очков. Команда находится на 13-й строчке в чемпионате Франции. «Ницца» с 47 очками идёт четвёртой.