«Спортинг» готов отпустить нападающего Виктора Дьёкереша в другой клуб не за сумму в £ 85 млн, предусмотренную его контрактом, а за сумму в размере £ 55-70 млн. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, в приобретении шведского футболиста заинтересованы «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Сам Дьёкереш склоняется в пользу «канониров», поскольку эта команда способна бороться за победу в чемпионате Англии и в Лиге чемпионов. Однако в пользу «красных дьяволов» выступает то обстоятельство, что их главным тренером является Рубен Аморим, с которым Дьёкереш работал в «Спортинге».

Конкуренцию в борьбе за 26-летнего футболиста «Арсеналу» и «Манчестер Юнайтед» способна составить саудовская «Аль-Кадисия».

В нынешнем сезоне швед принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 43 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.