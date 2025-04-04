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40-летний Роналду — лучший бомбардир саудовской Про-Лиги, форвард забил 21 гол в 25 матчах

40-летний Роналду — лучший бомбардир саудовской Про-Лиги, форвард забил 21 гол в 25 матчах
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Оформив дубль в матче 26-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Хилялем» (1:3), 40-летний нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду укрепил лидерство в списке лучших бомбардиров турнира. Португальский форвард забил 21 гол в 25 встречах.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 26-й тур
04 апреля 2025, пятница. 21:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
1 : 3
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Аль-Хассан – 45+4'     0:2 Роналду – 47'     1:2 Al Ali – 62'     1:3 Роналду – 88'    

Ближайшим преследователем Роналду является 21-летний нападающий «Аль-Хиляля» Маркос Леонардо, отметившийся 17 мячами в 22 играх. Бывший футболист мадридского «Реала» Карим Бензема, выступающий за «Аль-Иттихад», с 16 голами в 14 матчах занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии.

Всего в нынешнем сезоне Роналду принял участие в 34 играх во всех турнирах, в которых отметился 30 голами и четырьмя результативными передачами.

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