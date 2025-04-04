40-летний Роналду — лучший бомбардир саудовской Про-Лиги, форвард забил 21 гол в 25 матчах

Оформив дубль в матче 26-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Хилялем» (1:3), 40-летний нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду укрепил лидерство в списке лучших бомбардиров турнира. Португальский форвард забил 21 гол в 25 встречах.
Ближайшим преследователем Роналду является 21-летний нападающий «Аль-Хиляля» Маркос Леонардо, отметившийся 17 мячами в 22 играх. Бывший футболист мадридского «Реала» Карим Бензема, выступающий за «Аль-Иттихад», с 16 голами в 14 матчах занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии.
Всего в нынешнем сезоне Роналду принял участие в 34 играх во всех турнирах, в которых отметился 30 голами и четырьмя результативными передачами.
Роналду станцевал с мамой на вечеринке в честь своего юбилея:
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