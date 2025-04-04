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Результаты матчей чемпионата Италии 4 апреля

Результаты матчей чемпионата Италии 4 апреля
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4 апреля в 31-м туре итальянской Серии А сезона-2024/2025 состоялся один матч. Представляем вашему вниманию результат встречи, прошедшей в указанный день.

Результат матча чемпионата Италии 4 апреля:

  • «Дженоа» — «Удинезе» — 1:0.

Возглавляет турнирную таблицу итальянской Серии А «Интер», набравший 67 очков за 30 игр. На второй строчке располагается «Наполи», который заработал 64 очка в 30 встречах. Замыкает тройку лидеров чемпионата Италии «Аталанта» с 58 очками после 30 матчей. В зоне вылета итальянской Серии А находятся «Монца», набравшая 15 очков, «Венеция» с 20 очками и «Эмполи», заработавший 23 очка.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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