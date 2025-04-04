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Логашов: Борис Ротенберг неизбежно займёт место гендиректора «Локо», надо с этим смириться

Логашов: Борис Ротенберг неизбежно займёт место гендиректора «Локо», надо с этим смириться
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Бывший защитник московского «Локомотива» Арсений Логашов прокомментировал новости о возможном назначении Бориса Ротенберга-младшего на пост генерального директора железнодорожников.

«Это неизбежно. Даже если сезон признают удачным для «Локомотива», всё равно Борис Борисович станет генеральным директором клуба. Вне зависимости от результата. Надо с этим смириться. Рано или поздно это произойдёт», — приводит слова Логашова «Советский спорт».

Сейчас Борис Ротенберг занимает пост директора департамента развития молодёжного футбола «Локомотива». После 22 туров РПЛ «Локомотив» на шестом месте в турнирной таблице, набрав 40 очков.

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