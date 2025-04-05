«Эспаньол» в гостях разгромил «Райо Вальекано» в матче 30-го тура Ла Лиги

Завершился матч 30-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Райо Вальекано» и «Эспаньол». Игра проходила на стадионе «Вальекас» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Алехандро Эрнандес. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу гостей.

В начале встречи счёт открыл защитник «Эспаньола» Леандро Кабрера. На 16-й минуте нападающий Роберто Фернандес укрепил преимущество гостей. На 72-й минуте нападающий Хавьер Пуадо довёл счёт до разгромного. В конце игры Пере Милья забил четвёртый мяч «Эспаньола».

«Эспаньол» занимает 15-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда набрала 32 очка за 29 матчей. «Райо Вальекано» заработал 40 очков после 30 игр и располагается на восьмой строчке. На первом месте находится «Барселона», у которой 66 очков за 29 игр.

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