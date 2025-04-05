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Тренер «Реала» Анчелотти высказался о своём будущем

Тренер «Реала» Анчелотти высказался о своём будущем
Карло Анчелотти
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался относительно своего будущего.

«Я никогда не скажу, что ухожу из «Реала», — приводит слова Анчелотти Marca.

После 29 сыгранных матчей «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 63 очка. В следующем туре подопечные Карло Анчелотти сыграют с «Валенсией». Матч состоится 5 апреля, начало — в 17:15 мск. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет каталонская «Барселона», у которой 66 очков.

Действующее трудовое соглашение Анчелотти с «Реалом» рассчитано до лета 2026 года. Итальянский специалист работает в клубе с июля 2021 года.

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