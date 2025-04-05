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«Может, мы снова будем вместе?» «Вольфсбург» — о решении Де Брёйне покинуть «Сити»

«Может, мы снова будем вместе?» «Вольфсбург» — о решении Де Брёйне покинуть «Сити»
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Пресс-служба немецкого «Вольфсбурга» отреагировал на объявление 33-летним хавбеком Кевином Де Брёйне об уходе из «Манчестер Сити» по окончании нынешнего сезона. Ранее бельгиец выступал в составе «волков».

«Дорогой Кевин, ты помнишь? Ты и я 10 лет назад? Как насчёт того, что мы снова будем вдвоём?» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

Де Брёйне перешёл в «Манчестер Сити» из «Вольфсбурга» летом 2015 года. Бельгийский футболист провёл за команду 413 матчей, забил 106 голов и отдал 174 результативные передачи. В составе «горожан» полузащитник выиграл 16 трофеев.

В нынешнем сезоне Де Брёйне принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 27 млн.

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